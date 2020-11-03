Win mobile выпустил новую версию мобильного приложения

Приложение полностью адаптировано к современным моделям мобильных устройств и доступно для скачивания на Google Play и App Store.

Крымский мобильный оператор Win mobile выпустил обновленную версию своего мобильного приложения «K-mobile», которое позволяет абонентам полностью оперативно контролировать подключенные опции, услуги и расходы на связь.

После предыдущего обновления приложение оснащено системами аутентификации Touch ID и Face ID. Теперь у «K-mobile» появился еще и собственный виджет, который позволяет получать доступ к услугам и сервисам прямо на рабочем столе мобильного устройства, без запуска самого приложения.

С помощью приложения можно связаться с Контакт-центром, а также найти на карте адреса ближайших салонов связи. В новой версии приложения при обращении в службу поддержки пользователь может выбрать тему обращения и прикрепить любой документ.

Возможности приложения

Напомним, предыдущие версии приложения «K-mobile» вышли летом 2020 года. С его помощью абоненты могут уточнить баланс счета, узнать свой тариф и при необходимости его сменить, заказать подробную детализацию расходов, пополнить счет и даже выбрать «красивый» номер.

С помощью функции Мультиаккаунт пользователь приложения может пополнять баланс других абонентов Win mobile, а также управлять подключенными услугами и опциями подключенных номеров.

Конечно же, работа над совершенствованием мобильного приложения не закончена. Совсем скоро в новой версии будут добавлены и другие востребованные абонентами услуги и сервисы.

Для использования приложения «K-mobile» необходима действующая sim-карта сети Win mobile. Приложение полностью адаптировано к современным моделям мобильных устройств и доступно для скачивания на Google Play и App Store.

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