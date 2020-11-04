Вакцинация от гриппа в Крыму 2020: Когда начнется и кого будут прививать

Вакцинация от гриппа в Крыму началась еще в сентябре Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Зима близко. Синоптики уверяют - холода в этом году не заставят себя долго ждать, поэтому и побеспокоиться о здоровье нужно заранее. Помимо ненавистного коронавируса, в этом году в Крыму на 27% превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Чтобы обезопасить себя от ненастной болезни, еще в сентябре началась вакцинация от гриппа в Крыму 2020. Планируется, что иммунизация населения на полуострове продлится до 25 декабря.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРИВИВКА ОТ ГРИППА

Как утверждают медики, иммунизация населения является самым эффективным методом профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом, а в этом году из-за пандемии коронавируса от гриппа прививаться особенно важно.

- Прививка поможет не допустить сочетание инфекции, которое может привести к отягощению состояния заболевшего, а также увеличить нагрузку на учреждения здравоохранения, - отмечет главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

ЧЕМ БУДУТ ПРИВИВАТЬ

Для вакцинации против гриппа в Крыму в этом году будут использовать прививки российского производства «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Именно они, по данным Минздрава, включают актуальные штаммы вируса гриппа, которых не было в вакцинах прошлых лет.

Общее количество вакцин для иммунизации крымского населения составляет 1 117 496 доз, что позволяет охватить 60% населения республики.

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Как сообщают в Минздраве РК, в этом году сделать вакцинацию можно будет во всех поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях абсолютно бесплатно.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации иммунизация будет проводиться без организации мобильных прививочных пунктов, но все медицинские организации республики уже подготовили графики выездных бригад по предприятиям, учреждениям, детским садам и школам.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПРИВИВКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременные женщины (II-III триместр);

- взрослые старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

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