Вакцинация от гриппа в Крыму 2020: Когда начнется и кого будут прививать

Вакцинация от гриппа в Крыму началась еще в сентябре
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Зима близко. Синоптики уверяют - холода в этом году не заставят себя долго ждать, поэтому и побеспокоиться о здоровье нужно заранее. Помимо ненавистного коронавируса, в этом году в Крыму на 27% превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Чтобы обезопасить себя от ненастной болезни, еще в сентябре началась вакцинация от гриппа в Крыму 2020. Планируется, что иммунизация населения на полуострове продлится до 25 декабря.
ЗАЧЕМ НУЖНА ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
Как утверждают медики, иммунизация населения является самым эффективным методом профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом, а в этом году из-за пандемии коронавируса от гриппа прививаться особенно важно.
- Прививка поможет не допустить сочетание инфекции, которое может привести к отягощению состояния заболевшего, а также увеличить нагрузку на учреждения здравоохранения, - отмечет главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
ЧЕМ БУДУТ ПРИВИВАТЬ
Для вакцинации против гриппа в Крыму в этом году будут использовать прививки российского производства «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Именно они, по данным Минздрава, включают актуальные штаммы вируса гриппа, которых не было в вакцинах прошлых лет.
Общее количество вакцин для иммунизации крымского населения составляет 1 117 496 доз, что позволяет охватить 60% населения республики.
ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
Как сообщают в Минздраве РК, в этом году сделать вакцинацию можно будет во всех поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях абсолютно бесплатно.
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации иммунизация будет проводиться без организации мобильных прививочных пунктов, но все медицинские организации республики уже подготовили графики выездных бригад по предприятиям, учреждениям, детским садам и школам.
КОМУ ПОЛОЖЕНА ПРИВИВКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
- дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов;
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременные женщины (II-III триместр);
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
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