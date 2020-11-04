Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 ноября: за сутки выявили 202 случаев заражения COVID-19

Обследование на коронавирусную инфекцию прошли 4162 жителей и гостей региона. Фото: архив "КП"

В Министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили, что из-за ситуации по пандемии коронавирусной инфекции в настоящий момент под наблюдением врачей находятся 2962 человека, из них под динамическим наблюдением на дому 1487 мужчин и женщин, в стационарах находятся 1373 человека, изолированы и помещены в обсерваторы 102.

В общей сложности за все время пандемии выявлено 10157 положительных на CОVID-19. Борются с опасным инфекционным заболеванием в учреждениях здравоохранения Республики Крым 4019 человек, успешно прошли лечение и выздоровели 5881 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 заразились 202 человека. Больше половины, а именно 124 заболевших, сами обратились за помощью к медикам. Среди контактных по ранее зарегистрированным случаям выявлено 78 случаев заболевания.

Нужно отметить, что у 42 заболевших ковид проходил без каких-либо симптомов. Всего за минувшие 24 часа обследование на коронавирусную инфекцию прошли 4162 жителей и гостей региона.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Информация уточняется.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 ноября: за сутки выявили 139 случаев заражения COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 3 ноября (подробнее)