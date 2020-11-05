Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 ноября: за сутки плюс 207 зараженных

Зараженных в Крыму становится все больше Фото: Архив "КП"

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 2 986 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК. Из них под динамическим наблюдением на дому – 1477 человек.

В стационарах находятся 1 409 человек, за сутки изолировали в обсерваторы 100 человек.

С начала пандемии в Крыму выявили 10 364 человека с коронавирусом. Лечиться от ковида продолжают 4 165 зараженных, выписали с выздоровлением 5940.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: министерство здравоохранения Крыма

В Крыму за 4 ноября зарегистрировали 207 случаев коронавируса, в том числе - 34 человека переносят инфекцию бессимптомно. Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 100 зараженных выявили по ранее зарегистрированным, один завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4852 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки коронавирус подтвердили у 81 человека в Севастополе. Как сообщается на сайте федерального штаба по COVID-19, за минувшие сутки выписали 51 человека.

Всего выздоровели 1 873 человека в городе с начала пандемии. Всего с начала года скончались 72 человека.

Общее количество подтвержденных случаев в городе с начала пандемии составило 2 799.

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