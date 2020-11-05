Через онлайн-кассы крупнейшего крымского банка совершили больше 500 тысяч платежей

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Крымчане все чаще расплачиваются по безналу. Так, с начала года больше 276 тысяч платежей за товары и услуги были совершены безналичным способом через «онлайн-кассы» РНКБ. Общее количество транзакций, которые совершили клиенты банка, составляет 530 тысяч.

Чаще всего онлайн-кассы крупнейшего крымского банка используются на объектах розничной торговли продуктами питания, одеждой, предметами быта, стройматериалами, компьютерной и оргтехникой. Также сервис от РНКБ установлен в точках оказания транспортных и курьерских услуг.

В банке напомнили, что согласно ФЗ-54, предприниматели должны устанавливать в торговых точках онлайн-кассы. Закон вступил в силу с июля прошлого года.

По данным РНКБ, с начала года на предприятиях Крыма и Краснодарского края было установлено больше 550 онлайн-касс.

Устанавливая «онлайн-кассы» РНКБ, клиент банка не только соблюдает требования законодательства, но и оптимизирует расходы бизнеса. Предприниматель получает ряд привилегий от банка, в том числе - бесплатный тариф для начинающих бизнесменов, сниженную ставку по эквайрингу и другие.

Клиент может круглосуточно контролировать бизнес, не посещая офис. Это возможно через личный кабинет предпринимателя. Кроме того, использование онлайн-кассы РКНБ позволяет увеличить кредитный лимит за счет анализа банком наличного и безналичного оборотов, а также повысить средний чек покупки до 30% за счет безналичной оплаты.

- Благодаря «онлайн-кассе РНКБ» предприниматель имеет возможность полностью автоматизировать и систематизировать свой бизнес при этом дистанционно контролировать все операции, что существенно упрощает управление всеми процессами в условиях роста безналичных расчетов. Кроме того, это удобно и для покупателей, которые предпочитают делать покупки на рынках и в некрупных торговых объектах возле дома, - говорит заместитель Председателя правления РНКБ Банка Николай Билан.