Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 ноября: за сутки плюс 130 зараженных

Коронавирус поразил уже почти 10,5 тысячи человек

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 2 2803 человека, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Из них под динамическим наблюдением на дому – 1431 человек.

В стационарах находятся 1 282 человека, в обсерваторах – 90.

С начала периода наблюдений в Крыму выявили 10 494 человека с коронавирусом. Лечиться от ковида продолжают 4 137 инфицированных, выписали с выздоровлением 6091. Умерло за сутки 6 пациентов, общее количество смертельных случаев достигло 159.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 5 ноября в Крыму выявили 130 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 30 - с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За сутки лаборатории провели 2618 обследований на коронавирус.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки зарегистрировано 84 новых случаев COVID-19. Из них 20 пациентов госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 8 лет до 85 лет. С выздоровлением выписаны 43 человека.

Умерло четверо пациентов: мужчины в возрасте 70 и 65 лет, женщины в возрасте 81 года и 68 лет. Всего с начала периода наблюдений с диагнозом COVID-19 умерли 76 человек, выздоровели 1942 человека. В общем зарегистрировано 2883 случаев коронавируса. Лечение в стационарах продолжают 301 человек, на дому - 565. Еще 599 находятся под наблюдением, как контактировавшие с заболевшими.

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