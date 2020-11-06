В общественном транспорте Крыма можно ездить со скидкой в 10 рублей

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В общественном транспорте Крыма с 1 ноября по 31 декабря текущего года начался второй этап акции платежной системы «Мир». Так, у жителей и гостей полуострова есть возможность получить скидку за одну поездку в размере 10 рублей при оплате смартфоном. Таким образом, одна поездка обойдется всего в 7 рублей.

- РНКБ по-прежнему участвует в акции национальной платежной системы «Мир» и выступает ее партнером. Уверены, что услуга по оплате проезда в общественном транспорте с помощью «Mir Pay» расширит возможности держателей карт «Мир» и будет оценена ими по достоинству, - считает заместитель председателя правления РНКБ Банка Николай Билан.

По его словам, современные цифровые технологии не стоят на месте, а РНКБ Банк развивает цифровые сервисы для своих клиентов, в том числе, и в транспортной сфере. Банковские карты становятся популярным способом оплаты проезда в общественном транспорте полуострова.

Николай Билан добавил, что банк поддержал акцию «Проезд дешевле с картой «МИР», и за три месяца крымчане совершили в общественном транспорте больше 2 миллионов транзакций.

- Этот результат свидетельствует о том, что такой способ расчетов выгоден и удобен пассажирам, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Банка.

КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ «MIR PAY»

Акция действует в муниципальных автобусах, троллейбусах и маршрутках, где установлены валидаторы. На смартфон нужно установить приложение Mir Pay, активировать экран и поднести его к валидатору. Сумма разовой поездки спишется сразу с учетом скидки с карты «Мир», которая привязана к приложению. Если к приложению привязано несколько карт, то сумма поездки спишется именно с той, которая выбрана картой «по умолчанию». Ездить в общественном транспорте с выгодой могут как жители, так и гости полуострова.

БЕЗОПАСНО ЛИ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ СМАРТФОНОМ?

Платежные операции защищены стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не раскрываются при совершении платежей и не хранятся в смартфоне. Вместо номера карты используют цифровой код - токен.

Кроме того, оплата картой или мобильным телефоном в общественном транспорте намного безопаснее в период пандемии, чем наличными. Ведь на купюрах могут быть вирусы и бактерии, а пластиковую карту не обязательно давать кому-то в руки. Также наличные деньги могут украсть вместе с кошельком. Карту можно восстановить в любом отделении банка, а средства на ней останутся целыми и невредимыми. Самые главные правила безопасности - не писать на карте пин-код и не сообщать его никому. Тогда будут целы и деньги, и нервы.

В КАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ

На сегодняшний день автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) находится на этапе своего становления в Крыму. Специальными устройствами для приема безналичной оплаты оснащены более 1300 единиц общественного транспорта в различных городах и районах Крыма.

К проекту присоединились и активно работают такие крупные крымские перевозчики как: ГУП РК «КрымТроллейбус»; МУП «Горавтотранс»; «Трасса»; МУП МОГОК РК «Керчьгортранс», «ЕВПАТРАНС+» и другие.

СПРАВКА «КП»

Mir Pay - мобильный сервис, разработанный платежной системой «Мир», который позволяет совершать покупки с помощью смартфона с поддержкой NFC на базе ОС Android от версии 6.0 и выше. В приложении Mir Pay можно привязать карты «Мир» уже более 60 банков, в том числе РНКБ. О том, как установить и использовать приложение Mir Pay, можно узнать на официальном сайте платежной системы «Мир». А по всем вопросам обслуживания карты «Мир», привязанной к Mir Pay, необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.