Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 ноября: 206 зараженных за сутки

Общее число зафиксированных больных коронавирусом в Крыму с начала пандемии составило 10 700 человек Фото: Архив "КП"

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 2618 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 1409. Как сообщили в министерстве здравоохранения Крыма, в стационарах находятся 1144 человека, в обсерваторы изолировано 65.

С начала пандемии в Крыму обнаружили 10 700 больных коронавирусом. Лечиться от коронавируса в республике продолжают 4 166 человек, выздоровели после перенесенной инфекции - 6260.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные министерства здравоохранения Крыма

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 206 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Семь человек за сутки скончались от коронавируса.

По его словам, из общего количества заболевших 102 сами обратились за медицинской помощью, 103 зафиксировали среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4770 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 6 ноября в Севастополе коронавирус подтвердили у 84 человек. Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в городе-герое с начала пандемии составило 2883.

За сутки также подтверждена смерть четырех пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 76.

При этом выздоровели за сутки 43 человека. Общее число выписанных после перенесенного коронавируса составило 1916.

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