Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 ноября: 168 зараженных за сутки

С начала пандемии в Крыму обнаружили 10700 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

Под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2618 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1409 человек, в стационарах находятся 1144 человека, изолировано в обсерваторы – 65 человек.

С начала пандемии в Крыму обнаружили 10700 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 4166 человек, выписано с выздоровлением - 6260.

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Данные Минздрава РК

Крыму за 7 ноября зафиксировали 168 новых случаев коронавируса.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, среди заболевших 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 101 выявлен при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

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На 6 ноября в Севастополе коронавирус подтвердили у 84 человек. Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в городе-герое с начала пандемии составило 2883.

За сутки также подтверждена смерть четырех пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 76.

При этом выздоровели за сутки 43 человека. Общее число выписанных после перенесенного коронавируса составило 1916.

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