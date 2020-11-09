Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 ноября: за сутки плюс 148 зараженных

С начала пандемии в Крыму выявили 10868 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

На полуострове под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2454 человека, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК. Из них под динамическим наблюдением на дому находятся 1381 человек, в стационарах находятся 1008 человек, изолировано в обсерваторы - 65 человек.

С начала пандемии в Крыму выявили 10868 положительных на Covid-19.

Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 4140 человек, выписано с выздоровлением - 6452.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

В Крыму за 8 ноября зафиксировали 148 новых случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, среди заболевших 46 человек переносят вирус без симптомов.

- Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

За прошедшие сутки крымскими лабораториями, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6215 человек.

Всего за период пандемии выздоровело 6508 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за 8 ноября коронавирус зафиксировали у 73 человек, сообщили на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

На данный момент общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 3119, из них 2004 человека уже выздоровели и только 7 человек за последние сутки.

С начала пандемии в городе скончались 79 человек.

В Крыму коронавирус подтвержден у 11016 человек с начала года. Выздоровевших за весь период - 6 508 человек, количество летальных случаев в республике составило 168 человек.

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