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Аэропорт Симферополя украсил памятник художнику Ивану Айвазовскому

Бюст знаменитого мариниста открыли на привокзальной площади
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Работа над памятником заняла около полугода.

Работа над памятником заняла около полугода.

Фото: Анна КИРИЕНКО

Памятник великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому открыли в аэропорту Симферополь. Бюст знаменитого крымчанина отныне украшает привокзальную площадь воздушной гавани полуострова, которая с 2019 года носит имя Айвазовского.

Скульптурная композиция высотой около 3,5 метра изготовлена автором памятников «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве - народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым.

- Сходство есть, памятник вполне достойный, - считает директор Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского Татьяна Гайдук. - Мне кажется, что и скульптор, и архитектор поработали очень хорошо.

Это четвертый памятник Айвазовскому в мире. Первый был установлен в Феодосии в 1930 году перед домом художника. В конце XX века первый памятник в мраморе был установлен в Симферополе, и еще один - в Кронштадте.

- Мы всей душой переживали, когда шло голосование, поскольку всем коллективом хотели, чтобы наш аэропорт носил имя Айвазовского, - подчеркнул генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин. - Поскольку его творчество, как мариниста, полностью перекликается с концепцией нашего аэропорта. Теперь мы с радостью переплетаем его творчество с нашей производственной деятельностью.

Памятник, весом более четырех тонн, изготовлен в мастерских Москвы и города Кропоткин (Краснодарский край). Работа над ним заняла около полугода. Симферополю его подарил руководитель проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков в честь присвоения крымскому аэропорту имени Айвазовского.

Конкурс по присвоению имен великих соотечественников аэропортам России прошел в 2018 году. Народным голосованием аэропорту Симферополь было присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Это четвертый памятник Айвазовскому в мире.

Это четвертый памятник Айвазовскому в мире.

Фото: Анна КИРИЕНКО

СПРАВКА КП:

Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900) - великий русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии. В этом городе он основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей.

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