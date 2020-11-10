Разводят на деньги и выдают замуж: как в Крыму работают международные брачные агентства

Иностранцы в основном общаются только виртуально, редко кто приезжает, чтобы познакомиться с потенциальной невестой Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Выйти замуж и уехать за границу - заветная мечта многих незамужних россиянок. Несмотря на то, что общение в социальных сетях на пике популярности, брачные агентства не потеряли своей актуальности. Год назад Анна, студентка пятого курса факультета иностранных языков Крымского федерального университета, устроилась на работу в одно из таких агентств. Ей пообещали хороший заработок - по 20-30 долларов в день. «Комсомолке» Аня рассказала, действительно ли через брачные агентства можно найти свою вторую половинку, а главное кто и сколько за это платит.

ЗАДАЧА ПЕРЕВОДЧИЦЫ – ВЫМАНИТЬ ДЕНЬГИ И ПОДАРКИ

- В интернете я наткнулась на объявление о том, что в брачное агентство требуется переводчик. Деньги предложили хорошие и я долго не раздумывала. Уже на собеседовании мне рассказали, что я сама буду общаться с иностранцами от имени сразу нескольких потенциальных невест. А деньги мне будут платить за количество писем, которые отправили «женихи», - начинает своей рассказ Аня.

Сперва девушка почувствовала себя неловко, но все-таки решила попробовать. Да и пример «коллег» по работе обнадеживал – несколько девушек-переводчиц могли позволить себе снимать хорошее жилье и копить на машину.

- Мне сказали, что верхней планки по заработку нет. Некоторые получали на руки до 150 тысяч рублей в месяц. Оказалось, эти международные сайты знакомства созданы отнюдь не для любви. Вся суть в том, чтобы развести иностранца. Ведь с девушек за регистрацию не брали ни копейки. А вот мужчинам на том конце света нужно было платить буквально за каждый шаг. Одно сообщение стоило для них от 1 до 10 долларов, а подарки для девушки доходили и до 300 долларов, - делится Аня внутренней кухней.

ОБНАЖЕНКА - ПОД ЗАПРЕТОМ

Нашей героини вручили несколько анкет крымчанок, желающих выйти замуж, и проинструктировали: у мужчины должно сложиться впечатление, что ты общаешься только с ним. Употреблять откровенно пошлые слова нельзя, как и показывать по веб-камере пикантные обнаженные части тела - за это могут уволить. Разве что, можно вести разговор в лифчике. Еще модно и нужно аккуратно намекать на подарки, ведь за них переводчики получают хорошие бонусы.

Например, иностранец переводит на счет сайта 200 долларов за цветы. Администратор получает эти деньги, берет напрокат букет, фотографирует хозяйку анкеты с подарком, а потом возвращает цветы. Деньги за букет делятся между переводчиком, агентством и хозяйкой анкеты.

- Поначалу дело не особо ладилось. Я зарабатывала до 10 тысяч рублей в месяц. Каждый день писала по 50-100 сообщений в рассылке и ждала ответа. Потом появились постоянные «клиенты», которые ждали мою Инночку и Катюшу на сайте. Чаще всего приходилось общаться с мужчинами из Европы, США, но были одинокие иностранцы и из Алжира, Египта, Австралии. Контингент, специфический. Часто мелькали мужчины, которые на аватарку просто ставили свои половые органы. Ну и в личные сообщения, конечно, тоже прилетали такие фото. Но я не грубила, потому что спустя несколько месяцев это стало обычной «рабочей» ситуацией. Могла сделать комплимент типа nice(красивый) или big (большой), - рассказывает Аня о темной стороне работы.

О СЧАСТЛИВЫХ КОНЦАХ

Они в таких брачных агентствах также встречаются. Настоящей любовной историей закончилась переписка у нескольких переводчиц.

- Не каждая из нас разводила иностранцев на деньги. Были и те, кто действительно хотел выйти замуж. Случались счастливые истории и с коллегами-переводчицами. Знакомая вела переписку с австрийцем. Он, наконец, прилетел в Крым, чтобы познакомиться вживую. Да только сразу же заподозрил неладное. Его «девушка» вела себя непривычно по общению - вытягивала деньги и была не слишком доброжелательной. Переводчица, кстати, находилась все это время рядом. Так было положено по регламенту. На третий день иностранец не выдержал и предложил девушке - хозяйке анкеты - нормально общаться и не требовать денег. Но «невесте» это не понравилось. Тогда переводчица взяла инициативу и во всем призналась. Они начали встречаться, а позже иностранец увез ее с собой в Австрию, - говорит Аня. - Еще одна коллега по работе удачно вышла замуж за американца и уехала с ним в штаты. Хотя имела ребенка от первого брака.

Были, правда, и совсем неромантичные женихи. Однажды в Крым приехал европеец навеселе. Уже из самолета вышел под мухой. А через несколько дней он перестал общаться с потенциальной невестой, начал беспробудно пить. Даже ноут-бук свой продал!

Аня проработала в таком бизнесе около года, и за это время ей довелось пообщаться лишь с несколькими бизнесменами, приятными по общению. Остальные же периодически грубили и делали недвусмысленные намеки на секс.

- Да, пару раз я получила хорошую зарплату - до 50 тысяч рублей в месяц. Тогда я сопровождала девушку, к которой приехал иностранец. А еще один раз получилось развести его на покупку дорогих духов. Спустя год я уволилась, но могу сказать, что хорошо подтянула свой разговорный английский. О своем опыте не жалею, но в резюме стараюсь о нем не упоминать, - заключает выпускница иняза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безумные знакомства россиянок с иностранцами: Мой жених - мафиози

«Комсомолка» собрала реальные истории девушек, которые ищут счастье за границей и рассказывают, к чему привело знакомство с иностранцами (подробнее)

Мужчина после первого свидания в кафе: Ты съела больше, чем я

Корреспондент «КП-Крым» проверила, легко ли найти парня своей мечты на сайте знакомств (подробнее)