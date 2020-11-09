Связь доставкой на дом

Заказать сим-карту Win mobile можно на сайте оператора.

Этой осенью на фоне сложной ситуации с короновирусом среди крымчан вновь стали востребованы услуги курьеров. Особенно популярными становятся сервисы доставки услуг. И здесь уже не первый месяц в числе лидеров держится крымский оператор мобильной связи Win mobile, предлагающий доставку на дом сим-карт с подключенным тарифом. Мы воспользовались сервисом и разузнал все подробности.

Дистанционно…

Не так давно нам пришлось перейти на дистанционную работу, причем на «дистанционке» оказалась вся семья, что называется – от мала до велика. И тут же остро встал вопрос мобильной связи: для работы понадобился безлимитный интернет, для общения – неограниченная голосовая связь. Текущий оператор такие услуги частично предоставлял, но по тарифам, весьма некомфортным для домашнего бюджета.

Поэтому на семейном совете было принято решение о приобретении сим-карты крымского оператора Win mobile. Тем более что за переход с сохранением номера оператор дает хорошую скидку на удобные тарифы в течение 7 месяцев.

Чтобы заказать сим-карту Win mobile, заходим на официальный сайт оператора в раздел Услуги. Сначала нужно определиться с тарифом, так как «пустую» сим-карту заказать не получится. Сейчас на сайте для подключения или перехода от другого оператора с сохранением номера (MNP) доступны четыре тарифа: «Хит», «ПроСто», «Премиум» и «Свобода общения NEW».

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Поскольку мы намеревались не просто купить новые сим-карты, а перейти в Win mobile с сохранением номера, то выбрали первые два тарифа – на них как раз и предоставляется скидка – 50% на абонплату за переход по MNP. Кроме того, на тарифе «Хит» включена опция бесплатного трафика в мессенджерах и безлимитные звонки на операторов Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а на «ПроСто» – безлимитный интернет, который можно раздавать на другие устройства. Нам походит! Как нам потом объяснили в Контакт-центре, через некоторое время можно будет перейти и на другой тариф, но при этом скидка на абонплату за MNP не сохраняется.

Далее оставляем контактную информацию получателя и адрес доставки. Тут очень важно не ошибиться с номером телефона, так как именно по нему с вами будет связываться оператор для уточнения подробностей заказа. С адресом все проще: меню помогает выбрать не только населенный пункт, но и улицу, и номера дома и квартиры.

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Последний шаг перед отправкой заявки – информация для договора. Здесь понадобится указать данные российского или иностранного паспорта, либо вида на жительство. Нужно четко понимать: владельцем номера является тот, на кого оформлен договор. В случае если вам однажды понадобится посетить салон для решения вопросов, связанных с сим-картой (например, при потере, блокировке и т.д.), потребуется личное присутствие того, чьи данные фигурируют в договоре.

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…и бесплатно!

Одна из причин популярности услуги доставки сим-карт от Win mobile состоит в том, что она абсолютна бесплатна. Так что мы еще и на бензине сэкономили. Курьер оперативно доставил наш заказ в заранее оговоренное время, в течение 5 минут был подписан договор, после чего мы активировали карты, внесли первую абонплату по тарифу и с этого момента стали пользоваться только сим-картами Win mobile.

Дело в том, что при переходе по MNP есть период, во время которого текущий оператор проводит проверку номера, прежде чем одобрить его портацию. В это время можно пользоваться сим-картой от старого оператора, а можно сразу подключить новую. Номер поначалу будет временный, но это ненадолго: после подтверждения и перехода именно на эту сим-карту будет перенесен ваш привычный номер телефона. Информацию про MNP мы тоже нашли на сайте оператора вот здесь.

Кстати, насчет сайта, на странице, где оформляется заказ на доставку сим-карты, есть три момента, на которые следует обратить внимание. Во-первых, доставка осуществляется строго в рабочие дни с 9.00 до 19.00. Мы, честно говоря, опасались, что курьер привезет сим-карты в момент, когда никого из нас не будет дома. Но перед отправкой карты с нами связался оператор, обговорил точное время доставки и уточнил все параметры заказа.

На второй момент стоит обратить внимание, если для вас критичен срок доставки. Сим-карту доставляют в срок до 7 рабочих дней после подтверждения заказа. Мы сделали заказ в понедельник, и в пятницу нам уже доставили сим-карты. Но тем, кому сим-карта нужна «день в день», стоит лично посетить один из салонов Win mobile – благо, сегодня их в Крыму довольно много.

И, наконец, третий момент – адрес доставки: заказать карту на дом от Win mobile можно в любой населенный пункт на территории Крыма, за исключением объектов с ограниченным доступом (обсерваторы, карантинные зоны, режимные территории и т.п.). Мы хоть и живем довольно далеко от центра, но наш дом ни к одной из перечисленных категорий не относится. Так что с приездом курьера не возникло никаких проблем. Впрочем, как и с остальными услугами от этого оператора. На днях исполнился месяц, как мы всей семьей перешли в Win mobile. И это как раз тот случай, когда все перемены - к лучшему.