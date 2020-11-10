МинЖКХ Крыма опубликовало телефоны дежурных служб по вопросам отопления

Если батареи холодные, звоните в управляющую компанию Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало телефоны дежурных и аварийных служб по вопросам центрального отопления. Если батареи в доме не греют, в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию.

Отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах, и котельные работают. Если аварий с порывами теплотрасс нет, тепло должно поступать в дома. Причиной холодных батарей в 85% случаев являются воздушные пробки во внутридомовых сетях, которые устраняют слесари управляющих организаций.

- Перед этим можно встретиться с соседями и установить, является ли ваша проблема локальной, - рекомендуют специалисты МинЖКХ. - Это позволит специалистам управляющей организации сразу понять, к каким мерам прибегнуть, чтобы тепло пришло или в отдельную квартиру, или в целый отопительный стояк.

При обращении в управляющую организацию необходимо уточнить, какой ему присвоен регистрационный номер, а также дату и время, когда планируется решить проблему. Также заявку можно оставить в Единой дежурной диспетчерской службе вашего муниципального образования.

Если в установленное время управляющая организация не выполнила свои обязательства, следует обращаться в Инспекцию по жилищному надзору РК.

Дежурные службы по вопросам центрального отопления

Единые дежурно-диспетчерские службы:

Алушта 89787107112; 8-3(6560)-23-047 ; 8-3(6560)-20-012

Армянск 89788002112

Джанкой 8-3(6564)-41-111; 8-3(6564)-41-414

Евпатория 8978-898-79-09

Керчь 8978-909-11-35

Красноперекопск 8978-701-15-27

Саки 8-3(6563)-30-579; 8978-915-01-66

Симферополь 8-3(652)60-49-09; 8978-944-39-59

Судак 8-3(6566)-36-112

Феодосия 8978-791-22-57

Ялта 8978-90-14-112; 8-3(6542)39-383

Бахчисарайский район 8-3(6554)-52-202 ; 8978-901-54-72

Белогорский район 8978-071-03-12

Джанкойский район 8978-868-15-80

Кировский район 8-3(6555)-41-373; 8978-256-53-00

Красногвардейский район 8-3(6556)-21-633; 8-3(6556)-24-412; 8978-063-01-20

Красноперекопский район 8-3(6565)-312-94

Ленинский район 8978-700-12-29

Нижнегорский район 8978-256-56-53

Первомайский район 8978-142-13-87

Раздольненский район 8978-005-87-92

Сакский район 8978-934-00-67; 8-3(6563)-301-26

Симферопольский район 8918-945-51-99; 8-3(652)-733-112

Советский район 8-3(6551)-920-02

Черноморский район 8978-901-12-01; 8-3(6558)-91-760

Аварийные службы филиалов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»:

Симферополь 8(3652)53-40-96, 8(3652)22-19-80, 8978-91-91-033

Алушта 8(36560)58-009

Ялта 8(3654)25-50-66, 8(3654)25-50-87

Феодосия 8(36562)7-67-11, 8(36562)4-25-27, 8978-91-91-06

Керчь 8(36561)4-14-33, 8978-91-91-049

Евпатория 8(36569)3-25-63

Раздольное 8(36553)9-12-98

Джанкой 8978-91-91-096

Оперативно-ситуационный центр министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым: 8978-832-95-95 и 8 (800) 775-22-01

Инспекция по жилищному надзору Республики Крым: 8 (3652) 60-11-29

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