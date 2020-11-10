«Превращается в политический труп»: Эксперт оценил слова Тихановской о принадлежности Крыма

По мнению политолога, Тихановская не выражает мнение народа Белоруссии. Фото: страница Светланы Тихановской на Facebook

Заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской об «украинском Крыме» - не что иное, как попытка в очередной раз заявить о себе. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владислав Ганжара.

Ранее Тихановская заявила, что «по международному законодательству» Крым принадлежит Украине. Но политик уточнила, что не выражает мнение «будущего президента Белоруссии» или мнение белорусского народа.

- Тихановская все больше превращается в политического трупа, поскольку она не является для белорусского народа потенциальным лидером нации, несмотря на недовольства действиями Лукашенко, - отмечает Ганжара. - Мы все понимаем, что Светлана Тихановская - это политический проект, который сегодня активно разыгрывается некоторыми силами на западе. Но это не человек, который может говорить что-либо от лица белорусского народа. Ее заявление относительно Крыма - попытка в очередной раз заявить о себе и выразить мнение тех западных сил, которые за ней стоят.

По мнению политолога, народ Белоруссии поддержал бы признание Крыма частью России, но действующий президент Александр Лукашенко непостоянен в своей позиции.

- Конечно, многовекторная политика Лукашенко является губительной и по внешнему, и по внутреннему курсу, по которому может пойти в дальнейшем Белоруссия. А как мы понимаем, в этой стране ситуация не стабилизировалась, и сегодня говорить о каком-то прогнозе сложно. Единственным выходом для Белоруссии во внешнем ориентире является глубокое сотрудничество с Российской Федерацией, - заключил эксперт.

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