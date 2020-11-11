Житель Крыма создает сборную по футболу для одноногих инвалидов

Мужчина стал инвалидом 12 лет назад. Фото:со страницы в ВК Юрия Юркина

Инвалидность - не приговор. Своим примером это доказывает Юрий Юркин из Симферополя. Всю жизнь мужчина занимался спортом, работал на железной дороге, а свободное время проводил с друзьями на футбольном поле. Все закончилось, когда Юрию исполнился 21 год. Железнодорожная «стрелка» захлопнула его ногу, конечность пришлось ампутировать. Попрощаться пришлось и с любимым спортом. Но, как верит Юркин, это только на время.

Чтобы вновь вернуться в строй, уже несколько лет он пытается собрать футбольную сборную Крыма для людей без одной ноги. На днях Юрий даже опубликовал в соцсети призыв, в котором просит помочь ему в этом благородном деле.

- Если получится создать команду, то Минспорта нас поддержит, а если у вас есть знакомые, которые остались без ноги и хотят заняться спортом, развиваться духовно и физически, покажите им мой пост, - взывает Юрий к землякам.

- Когда-то футбол был моей любимой игрой, но сейчас я уже утратил форму и занимаюсь волонтерством, помогаю людям с ограниченными возможностями. Но хотелось бы возобновить спортивные тренировки и найти единомышленников в этом деле, - рассказывает КП-Крым Юрий.

Чтобы создать в Крыму сборную по футболу для людей с ограниченными возможностями, Юркин обратился в различные международные организации.

- Я много куда писал и много с кем разговаривал, а в международной организации мне дали «от ворот поворот» - санкции, сами понимаете. Приходится решать проблему локально, но без целой команды мало чего можно добиться, - объясняет энтузиаст.

Тогда Юрий пошел за помощью к местным властям:

- Я обращался в Министерство спорта Крыма, разговаривал и с министром, и с его помощниками. Уже есть продвижения, потому что моя идея им понравилась, но опять же - нужно собрать людей для команды. Только потом можно говорить о чем-то конкретном.

Юрий признается: создание сборной по футболу для инвалидов идет медленно, но заинтересованных людей хватает. Многие его поддерживают, а кто-то даже согласен стать частью будущей команды. Хотя и недовольные находятся.

- Иногда могут просто написать, что это бред, кто-то говорит, что на футбол для инвалидов противно смотреть, но меня это не останавливает. Я все-таки верю, что нужные люди обязательно найдутся, просто нужна огласка, - заключает Юрий.

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