Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 ноября: За сутки плюс 220 человек

В Крыму растет количество зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму от коронавируса на дому лечатся 2503 человека, в стационарах находятся 2389 человек. Изолировано в обсерваторы 82 человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму зафиксировали 11 584 человека с коронавирусом. Выписали с выздоровлением 7 406 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные пресс-службы Министерства здравоохранения Крыма

За 11 ноября в Крыму зафиксировали 220 случаев коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 62 зараженных переносят болезнь бессимптомно. Из общего числа 119 зараженных сами обратились за медицинской помощью, 100 обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один завезли из-за рубежа. Шесть человек скончались от коронавируса за сутки.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4987 человек. Выздоровели с начала пандемии 7 406 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе коронавирус за сутки подтвердили у 55 человек. Об этом говорится на сайте федерального штаба по коронавирусу.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в городе-герое с начала пандемии составило 3306. За сутки скончались от инфекции четыре человека. С начала года подтвердили 87 смертей.