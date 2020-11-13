В общественном транспорте Крыма стали в два раза чаще расплачиваться смартфоном

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В Крыму продолжает действовать акция платежной системы «Мир», при которой можно получить скидку за оплату проезда в общественном транспорте в 10 рублей. Как сообщили в РНКБ Банке, в первую неделю акции с помощью приложения Mir Рay стали расплачиваться в два раза больше по сравнению с предыдущим периодом. Крымчане и гости полуострова сделали 16 тысяч транзакций с помощью приложения в общественном транспорте.

Напомним, что с 1 ноября до 31 декабря текущего года действует второй этап акции платежной системы «Мир» при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя. РНКБ Банк обеспечивает прием бесконтактных карт в общественном транспорте и выступает партнером.

Чтобы оплатить проезд с помощью смартфона, нужно скачать мобильное приложение Mir Pay и привязать свою карту «Мир». Расплатиться можно, активировав экран смартфона и приложив к валидатору. С карты спишется всего 7 рублей вместо 17-ти. Так что, скидка составляет 10 рублей.

Оплатить за проезд со скидкой можно в муниципальных автобусах, троллейбусах, а также в маршрутках. Больше 1300 единиц общественного транспорта оснащены устройствами для приема безналичной оплаты (валидаторами). ГУП РК «КрымТроллейбус», МУП «Горавтотранс»,«Трасса», МУП МОГОК РК «Керчьгортранс», «ЕВПАТРАНС+» и другие перевозчики уже присоединились к проекту.

- РНКБ Банк максимально поддерживает развитие цифровых дистанционных сервисов. Mir Pay – современный и удобный способ расчета, в том числе и в транспортной сфере. Его использование позволяет не только быстро и безопасно платить в общественном транспорте, но и с очевидной выгодой. Этот способ оплат находит все больше сторонников среди крымчан. Уверены, что к концу акции платежной системы «Мир», количество таких транзакций возрастет в разы, - говорит заместитель Председателя правления РНКБ Николай Билан.