В Крыму хозяйничает поздняя осень: 7 эффектных фото набережной Ялты в ноябре 2020

Часовня - визитная карточка приморского города. Фото: Алекс Кедми/VK

Середина ноября мало сказалась на привлекательности жемчужины Крыма – Ялты.

Лиственные деревья сбросили листву. Фото: Алекс Кедми/VK

Осень, даже наоборот, добавила нотки изысканности в облик курортного города.

Осенью в Крыму мало отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Ушла летняя суматоха – на излюбленном месте отдыха набережной исчезла сутолока и многолюдье.

Море отдыхает от яхт и пловцов. Фото: Алекс Кедми/VK

Черное море поражает своей пустынностью - лишь чайки и неспешные волны.

Умиротворение и покой. Фото: Алекс Кедми/VK

Яхты, пришвартованные к берегу, умиротворяющие, как детские люльки, неспешно качаются на волне. Ать-два, три-четыре...

Красоту крымского ноября прекрасно передают снимки талантливого фотохудожника Алекса Кедми.

Изумительно чистый и свежий воздух на набережной. Фото: Алекс Кедми/VK

- Ялтинская набережная в ноябре, - так он назвал свой новый фотосет.

Самое время покормить чаек-попрошаек. Фото: Алекс Кедми/VK

На набережной тишь да гладь, но стоит взять в руки белый батон, как ты оказываешься в центре внимания голубей и чаек.

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