В Крыму хозяйничает поздняя осень: 7 эффектных фото набережной Ялты в ноябре 2020

Часовня - визитная карточка приморского города. Фото: Алекс Кедми/VK
Середина ноября мало сказалась на привлекательности жемчужины Крыма – Ялты.
Лиственные деревья сбросили листву. Фото: Алекс Кедми/VK
Осень, даже наоборот, добавила нотки изысканности в облик курортного города.
Осенью в Крыму мало отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK
Ушла летняя суматоха – на излюбленном месте отдыха набережной исчезла сутолока и многолюдье.
Море отдыхает от яхт и пловцов. Фото: Алекс Кедми/VK
Черное море поражает своей пустынностью - лишь чайки и неспешные волны.
Умиротворение и покой. Фото: Алекс Кедми/VK
Яхты, пришвартованные к берегу, умиротворяющие, как детские люльки, неспешно качаются на волне. Ать-два, три-четыре...
Красоту крымского ноября прекрасно передают снимки талантливого фотохудожника Алекса Кедми.
Изумительно чистый и свежий воздух на набережной. Фото: Алекс Кедми/VK
- Ялтинская набережная в ноябре, - так он назвал свой новый фотосет.
Самое время покормить чаек-попрошаек. Фото: Алекс Кедми/VK
На набережной тишь да гладь, но стоит взять в руки белый батон, как ты оказываешься в центре внимания голубей и чаек.
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