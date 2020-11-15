Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 ноября: За сутки плюс 201 человек

Крымские медики делают все, чтобы помочь заболевшим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В настоящее время в регионе амбулаторное лечение с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» проходят 2652 человека, стационарное (COVID-19 и пневмония) - 2425, изолировано в специальные обсерваторы – 51.

В крымском министерстве здравоохранении сообщили, что специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за время пандемии сделали 12206 тестов, подтвердивших Covid-19. Удалось вылечить и выписать домой 7805 мужчин и женщин.

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За истекшие 24 часа в РК 201 человек заболели коронавирусом, причем в 48 случаях заболевшие не кашляли, не температурила, в общем не было никаких признаков COVID-19.

Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении в учреждения здравоохранения, 80 – нашли среди контактов по ранее зарегистрированным случаям, два случая привезли на полуостров из-за границы, - отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Всего за минувшие на новую коронавирусную инфекцию было проверено 5904 мужчин и женщин.

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Информация уточняется.

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