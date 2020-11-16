Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 ноября: плюс 161 зараженный за сутки

Всего за время пандемии коронавирусной инфекции выявлено 12367 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, как передает пресс-служба Минздрава, под медицинским наблюдением находятся 2757 человек, стационарное лечение проходят - 2436, изолировано в обсерваторы - 30.

Всего за время пандемии коронавирусной инфекции по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 12367 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 7826.

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Данные Минздрава РК

На полуострове за 15 ноября за минувшие сутки коронавирусную инфекцию зафиксировали у 161 человека.

- За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая - завозные из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

С начала пандемии в Крыму коронавирус подтвержден у 12367 человек. Выздоровевших за весь период - 7826 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 208 человек.

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За сутки в городе-герое выявлено 54 человека, которые заразились ковидом. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 3412 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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