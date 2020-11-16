«Нам поступали угрозы»: Подробности пожара в Кизилташском монастыре Феодосии

Сейчас 16 послушников мужского монастыря временно живут в храме, который находится недалеко от келий. Фото: Пресс-служба МЧС РК

В пятницу вечером в Феодосии сгорел Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь. Спасателям удалось потушить огонь только спустя 5 часов, но от жилой постройки почти ничего не осталось. По информации МЧС, никто из людей не пострадал.

На месте пожара уже четвертый день работают пожарные. Фото: Пресс-служба МЧС РК

Как удалось выяснить КП-Крым, во время пожара монахи находились в храме на вечерней молитве, поэтому в самих кельях никого не было.

Спасатели тушили пожар больше пяти часов. Фото: Пресс-служба МЧС РК

- Примерно в 18.00 мы пошли молиться в храм, поэтому никого в самом монастыре не было, - рассказывает КП-Крым отец Марк, один из жителей сгоревшей обители. - Мы, слава Богу, физически не пострадали, только материально - сгорело все! И наши вещи, и посуда, и библиотека и даже документы, поэтому теперь мы, можно сказать, бомжи.

Сейчас 16 послушников мужского монастыря временно живут в храме, который находится недалеко от келий. Из-за пожара они остались без света и тепла. Единственное спасение - маленькая печка в здании молельни.

Причина пожара пока неизвестна, но жители сгоревшей кельи предполагают, что все дело в недоброжелателях, которые решили нагло захватить землю монастыря.

- Мы сначала думали о неисправности проводки. Но дело в том, что перед тем, как все сгорело, начали поступать угрозы, - говорит отец Марк. - На подворье монастыря не так давно захватили землю и построили магазин. В наш дом просто взяли и вбили сваи! Но потом мы обратились в суд, и у них эту землю отсудили. Теперь, волне вероятно, они таким образом нам мстят…

На месте пожара уже четвертый день работают пожарные. Все подробности случившегося еще уточняются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму пожар повредил монашеские кельи в мужском монастыре

Жертв и пострадавших в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре нет (подробнее)

Пожар в центре Ялты: Загорелась крыша военного санатория

Пламя охватило кровлю одного из трех корпусов (подробнее)