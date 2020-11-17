Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 ноября: за сутки выявили 155 случаев заражения COVID-19

В Крыму за весь период пандемии COVID-19 заразилось свыше 12,5 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму на лечении, по данным Министерства здравоохранения Республики Крым, находится 5151 человек. Из них амбулаторное лечение проходят 2749 человек, лечение в стационарах региона – 2372 человека. В обсерваторах изолировано 30 человек.

За весь период с начала распространения болезни в Крыму COVID-19 заболело 12522 человека. Количество выздоровевших за все время составило 8080 человек. Число умерших – 218 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявили 155 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 48 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных за медпомощью в больницу, почувствовав себя хуже, обратилось 77 человек. 75 больных COVID-19 нашли среди контактировавших с ранее зараженными. Еще 3 больных приехало из-за рубежа.

В лабораториях провели 1496 тестов на коронавирус.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 17 ноября подтвердили 54 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших 24 человек госпитализировали в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Остальные же находятся на амбулаторном лечении.

- Заболевшие – местные жители в возрасте от двух лет до 91 года. 143 человека выписаны после выздоровления. Скончалась 65-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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