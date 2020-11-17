Крымские предприниматели теперь могут подать заявку на кредит онлайн

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У клиентов крымского банка РНКБ, зарегистрированных в приложении «БизнесОнлайн», появилась возможность оформить кредит дистанционно. До этого юридические лица могли подать заявку на кредит только на сайте банка или в отделениях финучреждения.

Теперь же пользователи могут воспользоваться новой услугой в любое время суток. Вся процедура проходит в три шага и занимает не больше пяти минут. В приложении нужно открыть раздел «Кредиты» и выбрать нужную вкладку. Затем клиент определяет интересующий кредитный продукт, заполняет заявку и отправляет ее на рассмотрение.

В РНКБ подчеркнули, что пользователи, зарегистрированные в мобильном приложении, быстрее получают обратную связь. Это позволяет юридическим лицам, оставившим заявку на кредит, оперативно получить ответ от банка о принятом решении без посещения офиса.

- Преимущества работы в мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» очевидны. Это удобный инструмент для ведения бизнеса и надежный помощник в делах. Его функционал позволяет ускорять бизнес процессы и принимать эффективные решения не зависимо от времени и местонахождения клиента. С начала текущего года количество новых пользователей выросло в 10 раз, и составляет на сегодняшний день более 8 тысяч, - отмечает директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Банка Сергей Билецкий.