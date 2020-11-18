В Крыму выданы первые потребительские кредиты по льготной ставке 5%

​Кредит смогут получить жители населенных пунктов, где есть отделения банка Фото: Архив "КП"

Крупнейший крымский банк РНКБ начал выдавать льготные потребительские кредиты по льготной ставке 5%. Это стало возможно в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Первые потребительские кредиты выдали на сумму около двух миллионов рублей. Средний чек займа - 159 тысяч рублей.

Получить кредит по льготной ставке 5% могут те, кто зарегистрирован по месту жительства в сельской местности. Цель получения денежных средств - благоустройство дома. Также за эти деньги можно приобрести и установить оборудование для обеспечения централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг подрядной организации по бурению водозаборных скважин), водоотведения, отопления, газоснабжения жилых домов или помещений (в газифицированных районах), а также провести ремонт жилых домов (помещений).

Кредит могут получить жители населенных пунктов, где есть отделения банка, кроме жителей крупных городов.

Посмотреть список сельских территорий, для жителей которых доступен льготный кредит, можно на сайте РНКБ Банка в разделе «Документы». Получить подробную информацию об условиях программы можно на сайте банка в разделе «Физическим лицам – Кредиты».

По данным РНКБ, ежедневно выдается по 300 потребительских кредитов. В среднем в день клиенты получают около 70 млн рублей, а средний чек потребительского кредита – 240 тысяч рублей.

Клиенты банка чаще всего берут займы на ремонт или строительство, покупку бытовой техники, а также на лечение. Кредитный портфель банка по займам наличными для физических лиц составляет около 25 миллиардов рублей.

- Мы постарались сделать процесс кредитования населения максимально комфортным - сегодня каждый пятый клиент подает заявку на оформление кредита онлайн, не приходя в офис банка, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Чтобы подать заявление на получение потребительского кредита, нужно посетить отделение банка или можно сделать это онлайн: в мобильном приложении РНКБ 24/7 и в интернет-банке.

С условиями потребительского кредитования, в том числе в рамках программы господдержки, можно ознакомиться на официальном сайте банка.