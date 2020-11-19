Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 ноября: плюс 214 зараженных за сутки

Общее число обнаруженных человек с коронавирусом с начала пандемии уже около 13 тысяч человек Фото: архив "КП"

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 2554 человека, на стационарном – 2533 пациента (плюс 205 за последние сутки). С амбулаторного лечения, по данным министерства здравоохранения Крыма, за сутки сняли 250 человек, поместили – 48. В обсерваторы за сутки попали 25 человек.

С начала пандемии в Крыму зафиксировали 12 947 пациентов с коронавирусом, выписали с выздоровлением 8 673 человека. Из них 398 – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные пресс-службы министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 18 ноября зарегистрировали 214 случаев коронавируса, из них 46 человек переносят инфекцию бессимптомно. 116 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 95 обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три завезли из-за рубежа.

За сутки от коронавируса скончались шесть человек.

Лаборатории обследовали на коронавирус за 18 ноября 5448 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус в Севастополе за сутки подтвердили у 59 человек. Как сообщили на сайте федерального штаба по коронавирусу, общее число зафиксированных случаев с начала пандемии составило 3695.

За сутки выздоровели после перенесенной инфекции 123 человека. С начала пандемии переболели 3038 человек, 99 пациентов скончались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50