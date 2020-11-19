В Крыму выдали ипотечные кредиты по льготной госпрограмме на 5 миллиардов рублей

Клиенты банка могут получить несколько дисконтов к льготной ставке Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С момента запуска программы «Господдержка 2020», по которой можно взять ипотеку по льготной ставке 6,5%, крымский банк РНКБ выдал кредиты на 5 миллиардов рублей. Кроме того, подписаны договора на сумму более 800 миллионов рублей. Клиенты банка купили около 2 тысяч квартир, воспользовавшись льготной госпрограммой по ипотеке.

Действие программы продлено до 1 июля 2021 года, поэтому желающие приобрести жилье по льготной ставке еще могут успеть это сделать. По данным банка, около 80% от общего числа ипотечных кредитов, выданных на готовое или строящееся жилье, составляют кредиты по программе «Господдержка 2020».

В среднем в месяц РНКБ принимает около 800 заявок на получение ипотеки по господдержке. В ноябре текущего года средняя сумма одобренного кредита по льготной госпрограмме составляет около 2,5 миллиона рублей. Основные участники госпрограммы - около 65% - крымчане, остальные 35% - жители материковой части России.

КСТАТИ

Клиенты банка могут получить дисконт к льготной ставке в размере 1%, если они покупают жилье в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования РКНБ. Помимо этого, клиент может получить дисконт до 2% непосредственно от застройщика. По данным РНКБ, выдано несколько десятков кредитов по ставке 4,5%.

Клиенты, относящиеся к льготным категориям, получают 0,5% дисконта. Также 0,5% скидки к процентной ставке банк предоставляет тем, кто вышел на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительного решения по кредиту. Дисконт в размере 1,2% предоставляется при первоначальном взносе не меньше 50% от полной стоимости жилья. Сумма кредита при этом должна составлять не меньше 5 миллионов рублей. Все дисконты могут суммироваться.

- Мы рассчитываем, что к концу года ипотечный портфель банка составит около 30 миллиардов рублей - в том числе благодаря высокому спросу на льготные ипотечные программы, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин.

Чтобы получить ипотечный кредит, нужно подать заявку в отделении банка или же дистанционно - в интернет банке или мобильном приложении «РНКБ24/7». По данным банка, 90% ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках регистрируются в электронном виде.