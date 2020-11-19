ДТП с каретой скорой помощи в Симферополе: Пострадала беременная женщина

В ДТП пострадали пять человек. Фото: КП-Крым

В Симферополе в ДТП попал автомобиль скорой помощи, который вез беременную женщину из Алушты в столицу Крыма. ЧП произошло на проспекте Вернадского. Об этом КП-Крым сообщил руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

По его словам, все пассажиры и водитель машины были пристегнуты, поэтому они получили незначительные травмы.

- Беременную женщину, которую везли из Алушты, передали другой бригаде, а пострадавших сотрудников госпитализировали в Симферопольскую городскую больницу скорой помощи, - рассказал Олефиренко.

В Управлении ГИБДД МВД по Крыму уточнили, что машина скорой ехала по проспекту Вернадского, а машина Nissan выехала с улицы Мира. Водитель поворачивал налево и не уступил дорогу машине медиков.

- В результате столкновения неотложка врезалась в столб линии электропередач. Пострадали пять человек. Среди них водитель скорой, врач, женщина-пациент, фельдшер и водитель Nissan, - сообщили в УГИБДД МВД по РК и уточнили, что по факту ДТП проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Крыму с КаМАЗом и пассажирским микроавтобусом: 8 человек погибли, 7 получили травмы

Mercedes влетел под стоящий грузовик (подробнее)

Смертельное ДТП: два человека погибли при падении автомобиля в Северо-Крымский канал

Трагедия произошла в Красноперекопском районе (подробнее)