Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 ноября: плюс 203 зараженных за сутки

За сутки в Крыму 203 новых случая и 6 подтвержденных смертей. Фото: Архив КП

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 2523 человека, на стационарном – 2504 пациента (плюс 164 за последние сутки). Выписаны после амбулаторного лечения, по данным министерства здравоохранения Крыма, за сутки 132 человека, переведено на домашний режим – 101. В обсерваторах находятся 18 человек.

С начала периода наблюдений в Крыму зафиксировали 13 150 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, выписали с выздоровлением 8 933 человека. Из них 260 – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 19 ноября зарегистрировали 203 случая коронавируса, из них 33 человека переносят инфекцию бессимптомно. 112 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 91 обнаружены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три завезли из-за рубежа.

За сутки от коронавируса скончались 6 человек. Всего 234 пациента.

Лаборатории обследовали на коронавирус за сутки 4382 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Данные по коронавирусу в Севастополе уточняются.

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