Семейный бюджет: шесть советов крымчанам, как правильно распределять траты и доходы

Планирование семейного бюджета будет отнимать некоторое время, но это позволит откладывать на важные цели Фото: "КП" Архив

Чтобы молодая семья чувствовала себя комфортно, нужно на берегу решить денежный вопрос, который в перспективе может серьезно повлиять на отношения или даже привести к разводу. Конечно, планирование семейного бюджета будет отнимать некоторое время, но при грамотном распределении средств это позволит не влезать в долги и копить на мечту. Бесконтрольно тратить деньги может быть приятно, но только в первые две недели после зарплаты. Согласитесь, неприятно постоянно занимать деньги и жить в долг. Как же грамотно планировать и тратить семейный бюджет, разбиралась «Комсомолка».

Выберите тип бюджета

Финансовые эксперты выделяют три типа семейного бюджета, который может выбрать пара. Первый из них – общий, когда оба партнера суммируют все свои доходы и распределяют эту сумму вместе. Но при таком раскладе ни у кого нет хотя бы частичной финансовой свободы. Раздельный бюджет позволяет каждому члену семьи держать деньги в своем кошельке и не советоваться, на что тратить деньги. Звучит заманчиво, но копить на общие глобальные цены (покупка квартиры, машины, дорогостоящий отпуск) практически невозможно. Самым лояльным и эффективным эксперты называют смешанный тип семейного бюджета, при котором часть месячного заработка каждый партнер выделяет на общие нужды, а остальное оставляет для личного пользования. О том, какой процент заработка супруги кладут в общую кубышку, нужно договариваться индивидуально. Еще один вариант, когда муж полностью обеспечивает семью. Но это опасно, потому что женщина может при разрыве отношений остаться на мели и без каких-либо накоплений.

Посчитайте, сколько денег в месяц тратит семья

У каждого человека есть обязательные ежемесячные траты, без которых не обойтись. Это, например, оплата услуг ЖКХ, аренда квартиры, выплаты по кредитам, расходы на сотовую связь, интернет, покупка продуктов. Чтобы понять, какова сумма этих обязательных трат, нужно записывать все расходы в течение месяца, а потом в течение двух-трех месяцев понаблюдать, сколько денег уходит на непредвиденные траты. Например, семья ежемесячно платит по 20 тысяч рублей по ипотеке, еще 500 рублей отдает за интернет, 15 тысяч уходит на продукты, 1000 рублей - на сотовую связь, две тысячи - на бензин. Итого получается, что необходимая сумма семейного бюджета составляет 38 500. Значит, каждый должен положить в общую копилку по 19 250 рублей как минимум. Желательно каждому выделять еще по 2 тысячи на непредвиденные расходы.

Договоритесь о лимитах

Нужно договориться с партнером, какую сумму может потратить каждый из вас, не спрашивая разрешения у партнера, потому что спонтанные покупки могут пробить дыру в общем бюджете и отдалить от поставленных целей.

Определитесь, на какие цели будете копить деньги

Обеспечение прожиточного минимума семьи - это первостепенная необходимость, но эксперты советуют жить не в ноль, а задумываться о перспективах и ставить общие семейные цели. Для этого нужно копить. Например, молодая семья может задуматься об ипотеке и копить на первый взнос или же на покупку машины. Если же это уже есть, можно собрать средства на подушку безопасности. Если «прожиточный минимум» семьи в месяц составляет 40 тысяч рублей, нужно умножить эту сумму на шесть, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств чувствовать себя уверенно. Значит, потребуется 240 тысяч рублей. Лучше поставить срок, за который семья планирует накопить деньги. Если вы хотите накопить эту сумму в течение года, то ежемесячно нужно откладывать на двоих по 20 тысяч. Конечно, каждый в паре может копить и на свои личные цели – покупка мобильного телефона, дорогостоящее обучение или что-то еще. Это лучше делать из той части бюджета, которая не идет на общие нужды.

Выберите наиболее выгодный способ накоплений

Конечно, можно складывать деньги в домашнюю шкатулку. Но этот метод уже давно устарел. Ведь если положить средства на депозит в банк, они начнут раньше приносить доход в виде процентов. В банке можно выбрать наиболее подходящий вашей семье вид вклада. Если цель долгосрочная, в финучреждении предложат открыть депозит, который нельзя снимать, но под высокий процент. Если же вы хотите иметь возможность снимать деньги и ежемесячно класть на счет, стоит выбрать более гибкие условия, но с меньшим процентом годовых.

Устраивайте семейные советы по финансам

В конце каждого месяца нужно обсуждать общие доходы и траты, стоит быть друг с другом откровенными. Цели и планы по накоплениям можно корректировать. Возможно, стоит сократить некоторые статьи расхода, чтобы больше отложить, или же наоборот – в следующем месяце кому-то потребуется операция, поэтому отложить получится меньше. И помните: чем больше финансов в семье, тем лучше их нужно планировать, чтобы была возможность контролировать ситуацию и понимать, на что уходят деньги.