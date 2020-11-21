Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 ноября: 225 новых случаев заражения за сутки

В Крыму с начала пандемии COVID-19 заразилось больше 13 тысяч человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму на лечении, по данным регионального Министерства здравоохранения, находится 4866 человек. Из них амбулаторное лечение проходят 2344 пациента, а на стационаре пребывает 2506 человек. Количество изолированных в обсерватор составило 16 человек.

За все время пандемии в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболело 13375 человек. Выздоровело за этот же период 9318 человек, умерло – 239 COVID-положительных пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировали 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 59 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших самостоятельно к врачу за помощью обратилось 180 человек. Еще 45 нашли среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными.

В лабораториях за сутки на новую коронавирусную инфекцию обследовали 4839 человек.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 21 ноября подтвердили 59 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших 29 человек госпитализировали в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Остальные же проходят амбулаторное лечение.

- Заболевшие – местные жители в возрасте от 15 до 83 лет. 128 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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