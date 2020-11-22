Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 ноября: 229 новых случаев заражения за сутки

На утро 22 ноября в Севастополе диагностировали 57 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Архив "КП"

В настоящее время в Крыму на амбулаторном лечении находятся 2428 человек, которые заразились коронавирусрм. Из них стационарно в больницах пребывает 2540 пациентов, а в обсерваторах изолировано 16 человек.

С начала эпидемии в Крыму зафиксировали 13604 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписались 9387 человек, сообщает Минздрав Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировали 229 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. У 49 заразившихся не было никаких симптомов инфекции.

Из общего количества заболевших 146 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Кроме того, вчера на COVID-19 протестировали 4557 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 22 ноября в Севастополе диагностировали 57 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 13 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Заболевшие – местные жители в возрасте от двух до 83 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50