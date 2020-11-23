Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 ноября: 224 новых случая заражения за сутки

На полуострове за сутки коронавирус зарегистрировали у 224 человек
Фото: Архив "КП"
По данным Минздрава РК, в настоящее время амбулаторное лечение проходят 2569 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2570, а в обсерваторы изолировано 16. человек
С начала эпидемии на полуострове зафиксировали 13828 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением выписано - 9430, сообщили в пресс-службе ведомства.
Также на территории республики сейчас реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Минздрав РК
На полуострове за сутки коронавирус зарегистрировали у 224 человек, из них 46 переносят болезнь бессимптомно.
Из общего числа зараженных 138 человек самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав себя плохо. Еще 86 инфицированных нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.
- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 2451 человек, - сообщил в социальных сетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.
За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 9430 человек. Умерло за это же время 248 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
На утро 22 ноября в Севастополе диагностировали 57 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 13 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.
Заболевшие - местные жители в возрасте от двух до 83 лет.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50