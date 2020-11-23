Без предупреждения не отключать: Графики подачи воды в Крыму остаются в силе

Графики остаются в силе. Фото: Архив КП

Неудачным стал эксперимент симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» по переходу с шестичасового на четырехчасовой график подачи воды потребителям. К экономии дефицитного ресурса это не привело, но шума наделало знатного - 1490 обращений от негодующих граждан за неделю.

- Недопустимо принимать решения без анонсирования за несколько дней, в случае если необходимо поменять график для улучшения качества водоснабжения или проведения каких-либо работ, - уверен глава Крыма Сергей Аксенов. - Не меньше, чем за 3 дня предупреждать.

Ужесточение режима водоподачи вызвало очередной шквал возмущений наличием домов и улиц, где вода есть круглосуточно. И как не стараются чиновники объяснить, что нет технической возможности перекрыть вентиль в отдельных домах, поскольку они напрямую запитаны от магистрали, люди требуют справедливости - вода по часам должна быть у всех, и никак иначе.

Некую особо активную гражданку лично пригласили в водоканал Симферополя, чтобы она убедилась в предпринимаемых усилиях по стабильному водоснабжению. Тем более, что уже 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение: 12 в Алуштинском регионе, 5 -в Бахчисарайском , 6 - в Белогорском, по 1 в Судакском регионе и Ленинском районе, 4 - в Большой Феодосии. Графики подачи и подвоза воды будут размещены на сайте «Вода Крыма».

ВМЕСТО ТОЧЕК - РАЗВОЗ

За графиками подвоза воды стоит следить. В скором времени «Вода Крыма» заменит «точки выдачи воды» на ее подвоз, поскольку ночная температура воздуха уже опускается ниже нулевой отметки и пластиковые емкости просто разорвет без утепления и изоляции.

К 5 декабря «Вода Крыма» получит десять КамАЗов с 10 кубовыми цистернами для развоза воды. И если в микрорайонах емкости просто снимут и перевезут на хранение, то как быть в школах, больницах и детсадах пока не ясно - без пластиковых баков с запасом воды они просто не смогут поддерживать должное санитарное состояние, придется утеплять емкости.

Кроме того, из-за подключения в сеть новых скважин увеличилась мутность воды. Такую нельзя употреблять без отстоя взвеси, и чтобы снизить количество осадка в сети два дня воду будут спускать через гидранты - к вечеру пятницы она должна стать прозрачной.

- С одной стороны мы на 9 тысяч сократили подъем из водохранилищ, с другой - нам придется эти скважины на несколько дней остановить, - признал директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - С четверга нагоним на город 72 тысячи кубометров воды, и при таком наполнении есть гарантия, что мы доживаем до реализации мероприятий по ФЦП.

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С 26 ноября в Евпатории отключат централизованную подачу горячей воды. Город запитан от собственных скважин, но и их ресурс оказался исчерпаемым, и пока не будет введен в строй второй этап Вилинского водозабора, детский курорт будет экономить на горячей воде.

По планам новые скважины введут в строй к Новому году, и евпаторийцы смогут принять ванну перед главной ночью в году. Симферопольцам и жителям пригорода это не светит минимум до апреля. Даже с подключением дополнительных подземных источников столичный регион может рассчитывать на 100 тысяч кубометров воды в сутки, при стандартном потреблении 150 тысяч.

Власти не оставляют надежды добиться строительства опреснительных станций, хотя в правительственном плане мероприятий по стабильному водоснабжению этот пункт указан со сноской - после реализации всех основных мероприятий. И, в первую очередь, это касается ремонта чаши Межгорного водохранилища с запуском в нее части паводковых стоков Салгира и строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя.

Уж наверняка ставить вопрос о дополнительных источниках водоснабжения можно после перекладки дырявых сетей с отключением всех нелегальных врезок. На все это средства запланированы по Федеральной целевой программе развития Крыма до 2024 года.

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