Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 ноября: за сутки COVID-19 заболело 184 человека

В Крыму новой коронавирусной инфекцией заболело больше 14 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму лечение, по данным Министерства здравоохранения РК, проходят 4 тысяч 960 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся 2 тысячи 423 человека, в стационарах региона пребывает 2 тысячи 526 человек. В обсерватор при этом изолировали 11 человек.

За весь период с начала пандемии в Крыму COVID-19 заболело 14 тысяч 12 человек. Число выздоровевших за все время распространения новой коронавирусной инфекции составило 9 тысяч 831 человек, а количество умерших – 252 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировали 184 случая заражения COVID-19, в 29 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных за медпомощью в больницу обратилось 138 человек. Еще 44 нашли среди тех, кто общался и пересекался с ранее зараженными. Последние 2 COVID-положительных пациента приехали из-за рубежа.

За сутки на новую коронавирусную инфекцию провели 838 тестов.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 24 ноября подтвердили 55 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 21 инфицированный госпитализирован в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Остальные же находятся на амбулаторном лечении.

- Заболевшие – местные жители в возрасте от 14 до 89 лет. 83 человека выписаны после выздоровления. Скончалось четыре человека в возрасте 56, 61, 73 и 83 лет, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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