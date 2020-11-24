Крымские предприниматели получили льготные кредиты по госпрограммам на 7,5 миллиарда рублей

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Представители малого и среднего бизнеса оказались самыми уязвимыми в период ограничений из-за коронавируса. В связи с этим они получили поддержку в виде госпрограмм, в рамках которых можно было взять льготные кредиты по ставкам 0% и 2%. Оформление займов по льготным ставкам завершилось в сентябре и октябре текущего года. Одним из банков, принявших участие в госпрограммах, стал крымский банк РНКБ.

Банк выдал 4 600 кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей под 2% на возобновление деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рамках Постановления Правительства РФ № 696.

На сохранение занятости сотрудников и выплату зарплат в рамках Постановления Правительства РФ № 422 банк выдал больше 976 кредитов на сумму выше 1,3 миллиарда рублей. Льготная ставка по кредиту – 0%.

Помимо этого, в соответствии с ФЗ 106 РНКБ реструктуризировал 1418 кредитов для предприятий малого бизнеса на сумму 3,3 миллиарда рублей, а также 41 кредит представителям среднего бизнеса на сумму 18,1 миллиарда рублей.

По данным РНКБ, чаще всего брали льготные кредиты представители розничной торговли, общественного питания и предприниматели в сфере транспорта.

- Поддержка малого и среднего бизнеса в РНКБ, как в рамках госпрограмм, так и с помощью собственных программ, является одним из главных приоритетов в работе, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Помимо льготного кредитования в рамках поддержки пострадавших от пандемии, банк продолжает кредитование бизнеса по государственным программам Минэкономразвития РФ со ставкой до 8,5% и Министерства сельского хозяйства РФ со ставкой 5%. С начала года выдано в рамках программы Минэкономразвития РФ более 690 кредитов на сумму более 7,7 миллиарда рублей, по программе Министерства сельского хозяйства РФ - 33 кредита на сумму 1,25 млрд рублей.

Подать заявку на кредит можно как на сайте банка, так и в офисе финучреждения.