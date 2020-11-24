Почему пустые санатории Крыма нельзя переоборудовать под госпитали бля больных коронавирусом

Сейчас койки для больных коронавирусом в Крыму открыты на базе городских больниц Фото: Архив "КП"

Количество отдыхающих в Крыму пошло на спад, чего нельзя сказать о заболевших коронавирусом. И если летом казались фантастическими цифры в 50 заразившихся за сутки, то теперь ежедневно фиксируют в среднем по 200 инфицированных ковидом. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Крым находится в шестерке регионов России, где сложилась критичная ситуация с коечным фондом для больных Covid-19. Вице-премьер отметила, что в республике загружено 93,6% коек. Так почему же в Крыму не развернут дополнительные места для лечения больных в пустующих санаториях и здравницах?

- В настоящее время имеется достаточный коечный фонд для лечения больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, - отвечает КП-Крым заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский. - Министерством проводится ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации (уровень заболеваемости и темп прироста), с учетом сложившейся ситуации принимается решение о развертывании дополнительных коек.

По его словам, на базе санаторно-курортных учреждений можно лечить только тех, кто переносят коронавирус в легкой форме.

- Сейчас лица с легкой формой течения заболевания получают лечение в амбулаторных условиях в соответствии с Временными рекомендациями Министерства здравоохранения РФ (версия 9 от 26 октября 2020 года), - уточняет Лясковский.

Более того, для размещения инфекционного госпиталя учреждение должно соответствовать минимальным требованиям для профилактики, диагностики и лечения коронавируса. И перед тем, как развернуть новые койки для пациентов, Роспотребнадзор обязан провести проверку на соблюдение санитарно-эпидемиологическим требованиям в том или ином санатории.

Сейчас койки для больных коронавирусом в Крыму открыты на базе городских больниц Симферополя, Бахчисарая, Евпатории, Ялты, Феодосии, Армянска, Джанкоя. Переоборудовать под ковидный госпиталь пришлось и Симферопольский роддом №2.

По данным Министерства здравоохранения РК, в ковидных госпиталях Крыма больше всего не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, а также врачей-инфекционистов. Кадровый резерв медиков продолжает формироваться.

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