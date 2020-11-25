«Смотришь и радостно в душе»: 9 фото Южного берега Крыма в конце ноября

В парке есть живописный водоем и ротонда. Фото: Алекс Кедми/VK
Ноябрь на исходе, еще несколько листиков календаря - и наступит календарная зима.
В горах Крыма уже появился первый снег, но стоит побывать на южном побережье полуострова, как уверенность, что на пороге уже стоит декабрь.
В парке санатория «Айвазовское» прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Фото: Алекс Кедми/VK
Почувствовать всю прелесть поздней осени на Южном берегу Крыма можно благодаря ярким и сочным снимкам, сделанным талантливым фотохудожником.
Никита Хрущев теперь охраняет контейнер для ТКО. Фото: Алекс Кедми/VK
- Партенит, парк санатория «Айвазовское» в конце ноября, - так автор Алекс Кедми назвал фотосет, который разместил в соцсети.
Зелень в парке свежая и яркая, почти как летом. Фото: Алекс Кедми/VK
Курортное местечко отдыхает от летней суматохи, когда его осаждают толпы туристов.
В парке пустынно, до начала туристического сезона еще много времени. Фото: Алекс Кедми/VK
Поздней осенью в самом Партените, да и в парке, царит затишье - желающих отдохнуть здесь поздней осенью не так уж и много.
Скульптуры одинаково хороши в любое время года. Фото: Алекс Кедми/VK
Туристы, загадывая желания, трут носы персонажам бронзовой композиции. Фото: Алекс Кедми/VK
Если мраморным статуям и бронзовым фигурам без разницы - лето на дворе, или зима, то птицы живущие в парке, чутко реагируют на времена года.
Партенит облюбовали лебеди. Фото: Алекс Кедми/VK
Лебедушка обновил к предстоящим холодам свое белоснежное оперение.
Павлинам осень не по душе. Фото: Алекс Кедми/VK
Павлин же, наоборот, поблек и стал каким-то потерянным и менее заметным. Видимо, красавчику больше по душе зной и жара.
Пользователи соцсети оценили фото, оставляя комментарии к посту: «Место нереальной красоты...»; «Смотришь - и радостно в душе»; «Здесь можно зарядиться силой и энергией на весь год».
Остается только добавить, что парк его владельцы обустраивают не за так: стоимость входного билета зашкаливает за тысячу рублей, что вызывает массу вопросов у туристов.
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