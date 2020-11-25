«Смотришь и радостно в душе»: 9 фото Южного берега Крыма в конце ноября

В парке есть живописный водоем и ротонда. Фото: Алекс Кедми/VK

Ноябрь на исходе, еще несколько листиков календаря - и наступит календарная зима.

В горах Крыма уже появился первый снег, но стоит побывать на южном побережье полуострова, как уверенность, что на пороге уже стоит декабрь.

В парке санатория «Айвазовское» прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Фото: Алекс Кедми/VK

Почувствовать всю прелесть поздней осени на Южном берегу Крыма можно благодаря ярким и сочным снимкам, сделанным талантливым фотохудожником.

Никита Хрущев теперь охраняет контейнер для ТКО. Фото: Алекс Кедми/VK

- Партенит, парк санатория «Айвазовское» в конце ноября, - так автор Алекс Кедми назвал фотосет, который разместил в соцсети.

Зелень в парке свежая и яркая, почти как летом. Фото: Алекс Кедми/VK

Курортное местечко отдыхает от летней суматохи, когда его осаждают толпы туристов.

В парке пустынно, до начала туристического сезона еще много времени. Фото: Алекс Кедми/VK

Поздней осенью в самом Партените, да и в парке, царит затишье - желающих отдохнуть здесь поздней осенью не так уж и много.

Скульптуры одинаково хороши в любое время года. Фото: Алекс Кедми/VK

Туристы, загадывая желания, трут носы персонажам бронзовой композиции. Фото: Алекс Кедми/VK

Если мраморным статуям и бронзовым фигурам без разницы - лето на дворе, или зима, то птицы живущие в парке, чутко реагируют на времена года.

Партенит облюбовали лебеди. Фото: Алекс Кедми/VK

Лебедушка обновил к предстоящим холодам свое белоснежное оперение.

Павлинам осень не по душе. Фото: Алекс Кедми/VK

Павлин же, наоборот, поблек и стал каким-то потерянным и менее заметным. Видимо, красавчику больше по душе зной и жара.

Пользователи соцсети оценили фото, оставляя комментарии к посту: «Место нереальной красоты...»; «Смотришь - и радостно в душе»; «Здесь можно зарядиться силой и энергией на весь год».

Остается только добавить, что парк его владельцы обустраивают не за так: стоимость входного билета зашкаливает за тысячу рублей, что вызывает массу вопросов у туристов.

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