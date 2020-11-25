В Ялте прошел финальный показ Крымской Недели Моды

Закрытие осенних показов Крымской Недели моды прошло в отеле Palmira Palace. Фото: Ксения Попова

В Ялте состоялось закрытие осенних показов Крымской Недели моды. Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку и непростое финансовое положение, многие дизайнеры из Москвы все-таки приехали на полуостров.

Крымская Неделя моды - мероприятие, уже давно ставшее визитной карточкой региона. Этой осенью прошел 17-й сезон.

Этой осенью прошел семнадцатый сезон КНМ. Фото: Ксения Попова

Ведущей вечера стала медийная личность, известная актриса и певица Анна Калашникова, которая за весь показ меняла свои наряды три раза.

Закрывали сезон КНМ дизайнеры Евгения Климкова, Katerina Malina, Кристина Кибовская, Кристина Тяке, Наталия Мальгина, Mila Win, студия детского дизайнерского платья LiLovely и детский магазин «Карусель».

Для одного из модельеров показ стал дебютным. Фото: Ксения Попова

Для дизайнера Alena Samarina этот показ стал дебютным. Модельер представила коллекцию в русском стиле.

- Моя коллекция «Вкус осени» была посвящена крымскому ноябрю. Коллекция одежды подчеркивает индивидуальность и женственность леди, которая любит себя и знает, чего хочет, - прокомментировала свой дебют Alena Samarina.

Больше всего гостей мероприятия восхитил выход самых маленьких участниц, продемонстрировавших наряды известного московского бренда «KIBOVSKAYA».

Больше всего гостей умили выход совсем юных моделей. Фото: Ксения Попова

Во время недолгих перерывов посетителей развлекали розыгрышами призов от партнеров, а «игристое настроение» помогал создать welcome drink.

В перерывы гостей развлекали розыгрышами призов. Фото: Ксения Попова

Завершит 17-й сезон КНМ ежегодный конкурс «Топ-модель Крыма 2020», который пройдет в декабре.

- Восемнадцатый сезон Крымской Недели Моды запланирован на 3-8 марта. В мае 2021 пройдет традиционный «Fashion my Hollidays» от КНМ. Приглашаем дизайнеров к участию! - добавила основатель КНМ Лана Верина.

На закрытии присутстовали многие московские дизайнеры. Фото: Ксения Попова

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