Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 ноября: за сутки плюс 231 заболевший

С начала пандемии в Крыму выявили 14 468 пациентов с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2315 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма. В больницах от инфекции лечатся 2356 человек, в обсерваторы изолировано 33 человека.

С начала пандемии в Крыму выявили 14 468 пациентов с коронавирусом. Выписали с выздоровлением 10 565 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные министерства здравоохранения Крыма

За 25 ноября в Крыму зарегистрировали 231 случай коронавируса, 34 человека переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

160 зараженных от общего числа самостоятельно обратились за медицинской помощью, 71 человек контактировал с зараженными. За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3085 человек.

Шесть человек за сутки скончались (258 – с начала пандемии), выздоровели за сутки 381 человек (10 565 - с начала пандемии).

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе коронавирус подтвердили у 61 человека за сутки. Эта информация размещена на сайте оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели за сутки 108 человек, с начала пандемии - 3578.

С начала года общее количество обнаруженных зараженных коронавирусом составило 4 098 человек. 112 зараженных не перенесли инфекцию и скончались.

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