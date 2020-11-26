Со смартфоном – на 10 рублей дешевле

При входе в автобус, нужно будет лишь приложить телефон к терминалу

Акция будет действовать до 31 декабря этого года. Чтобы в этот период снизить стоимость каждой поездки на 10 рублей, нужно использовать карту «Мир» и привязать ее в мобильном приложении Mir Pay. Сэкономить смогут как жители, так и гости полуострова. Отвечаем на основные вопросы, которые могут возникнуть у пользователей.

Как это работает?

Точно так же, как и при бесконтактной оплате смартфоном в магазине. Нужно активировать экран телефона и поднести его к валидатору. Тогда сумма разовой поездки спишется с учетом скидки. Главное - чтобы у вас было установлено приложение Mir Pay, оплата в котором производится с карты «Мир».

Где можно ездить?

Акция действует на всей территории полуострова. Сэкономить на проезде можно в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках). Но только у тех перевозчиков, которые присоединились к безналичной системе оплаты.

Что такое Mir Pay?

Это мобильный сервис, разработанный национальной платежной системой «Мир». Он позволяет совершать покупки с помощью смартфона с поддержкой NFC на базе ОС Android от версии 6.0 и выше.

Как им пользоваться?

Скачайте приложение Mir Pay в Google Play. Отсканируйте карту или добавьте ее вручную. Активируйте карту, следуя подсказкам на экране. Для оплаты просто разблокируйте смартфон и поднесите его к валидатору в транспорте. В приложении Mir Pay можно привязать карты «Мир» уже более 60 банков. При этом привязать в приложении можно как контактную, так и бесконтактную карту «Мир».

А это точно безопасно?

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом одноразовый цифровой код – токен. Мошенники при всем желании не смогут перехватить данные карты и воспользоваться ими.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно только в общественном транспорте?

Не только. Также смартфоном с установленным приложением можно расплатиться в магазине, который принимает безналичную оплату. Для оплаты покупок до 1000 рублей просто поднесите телефон задней панелью к платежному терминалу и активируйте экран, оплата произойдет мгновенно. Для оплаты более дорогостоящих покупок и в некоторых других случаях может потребоваться ввести пароль (или PIN-код) или отпечаток пальца.

ДОСЛОВНО

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»:

- Крымчане все чаще используют смартфон для оплаты привычных покупок, включая оплату проезда, поэтому мы решили предоставить им возможность еще удобнее и выгоднее платить за поездки в общественном транспорте. Провести оплату с помощью Mir Pay легко и просто – достаточно в два клика привязать любую карту «Мир» одного из банков-участников сервиса, чтобы сразу совершать быстрые безопасные платежи.