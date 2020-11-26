Заболевших почти нет, ограничения сняли: Житель Крыма рассказал, что сегодня происходит в Китае

На счету а мужчины более 50 разных стран, которые ему приходилось посещать по работе. Фото: Личный архив Андрея Кузнецова

Керчанин Андрей Кузнецов отправился в Китай еще год назад, как раз в тот момент, когда и началась вся шумиха с коронавирусом. «Комсомолка» решила узнать, как теперь обстоят дела со страшным вирусом на его родине.

КАРАНТИН ПРОШЕЛ МИМО

Кузнецов уже несколько лет работает на судостроительном заводе в Керчи, но иногда отправляется в зарубежные командировки. Так Андрею и посчастливилось попасть в Китай. Причем на целый год. Правда, в самый разгар эпидемии коронавируса.

- Я отправился туда как инспектор-электромеханик на судне, - рассказывает КП-Крым Андрей. - Уже где-то в ноябре посыпались новости о том, что несколько человек заболело короной. Все надели маски. Но уже в январе в Китае все закрылось и начался карантин.

Керчанину в этот момент повезло уйти в отпуск и благополучно улететь домой в Крым.

- Карантин, можно сказать, прошел мимо меня. Я даже маску почти не носил, - признается наш земляк.

Ограничения по коронавирусу в Китае длились целый месяц. За это время ситуация стабилизировалась, и все вновь заработало. Как раз в это время у Андрея и подходил к концу отпуск.

В КИТАЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Андрей уверен, что заразиться в Поднебесной коронавирусом сегодня почти невозможно.

- У нас в России народ не такой послушный, как здесь. А Китай сейчас самое безопасное место в плане вируса. Мы маски с мая не надевали. Заболевших уже почти нет. А там, где я работал, их вообще не было.

Крымчанин признается - трудности были. На каждом шагу приходилось постоянно мерить температуру, а чтобы передвигаться по городу, нужно было обязательно получить QR-код.

Сейчас Андрей уже летит домой. В Крыму планирует быть в конце ноября, так как в этот раз перелет сильно затянулся из-за коронавируса.

- Я, наверное, только сейчас пандемию и почувствовал. До этого вообще никаких проблем не было, а теперь в отеле уже второй день сижу и жду своего рейса из Сингапура в Москву. Ну а потом уже и в родной Крым. В Китай еще обязательно вернусь, - заключает мужчина.

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