Как высокий спрос на квартиры в Крыму лишил нас выгоды от льготной ипотеки

Рост цен на квартиры в 10-20% почти сводит на нет выгоду, которую дает льготная ипотека Фото: Елена ЛЕЛЮК

Комсомольская правда узнала, как повышенный спрос на жилье отразился на рынке недвижимости полуострова, и помогла ли сниженная ставка по ипотеке местным жителям обзавестись крышей над головой.

За последний год цены на жилье в Крыму выросли на 10-20%. Это связано с резким повышением спроса на квадратные метры. Людей с достатком цифры не испугали, а вот для тех, кто копил на свою недвижимость, случившееся стало неприятным сюрпризом.

СПРОС НА ИПОТЕКУ ВЫРОС В 2 РАЗА

Стремительнее всего цены на вторичку начали расти в Алуште. В среднем с начала августа стоимость одного квадратного метра выросла на 31% - со 127 тысяч до 165. Такую информацию приводит портал Restate.ru. Второе место по росту цен заняла Ялта, где недвижимость подскочила в цене на 23 %. Стоимость квадратного метра в жемчужине Крыма колеблется в пределах 130-190 тысяч рублей. Так Ялта обогнала Санкт-Петербург и уже приближается к московским ценам. Меньше всего изменения коснулись Севастополя, там рост составил всего 3%.

Квартиры в новостройках дешевле, чем на вторичном рынке Фото: Елена ЛЕЛЮК

В апреле 2020 года банки снизили ставку по ипотеке до 6,5%, что привело к спросу на кредитование.

- С 1 мая по 25 ноября этого года банк выдал 13,9 миллиарда рублей в рамках ипотечных кредитов. За аналогичный период 2019 года было выдано всего 6,4 миллиарда, - говорит КП-Крым пресс-секретарь РНКБ Диана Скляренко отмечая, что в среднем на покупку квартиры берут 2,4 миллиона рублей.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ПОТЯНУЛСЯ ЗА ЦЕНАМИ

Исполнительный директор ООО «Риэлт Крым» Дмитрий Мусиян говорит, что за последние полгода спрос на квартиры в Крыму вырос именно из-за снижения ставки по ипотечному кредитованию:

- Застройщики подняли цены, а за первичным рынком потянулся и вторичный. Квартиры берут как местные, так и приезжие с материка. Но последние чаще покупают земельные участки. За кредитные деньги жилье покупает 70% граждан и только 30% - за собственные сбережения.

Мусиян приводит статистику с начала 2015-16 года. Тогда в новостройке квадратный метр стоил 550-650 долларов, а сейчас - 800-850.

Чаще всего, по словам эксперта, люди покупают квартиры в новостройках. Для тех, кто готов ждать - этот вариант выгоднее, потому что дешевле вторичного жилья. Минус лишь в том, что после заключения сделки человек может обустраивать новое жилье только через 1,5 -2 года, когда дом введут в эксплуатацию. В среднем однокомнатную квартиру 36-48 м2 в новостройке Симферополя можно купить за 2,8 - 4 миллиона, цена зависит от отделки, а также от района.

СНИЖЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ОКАЗАЛСЯ БЕСПОЛЕЗНЫМ

Учитывая резкий подъем стоимости квартир, сниженный процент по факту теперь не играет никакой роли.

- Получается, что ежемесячный платеж по ипотеке с так называемой льготной ставкой становится выше, нежели тот платеж, что был до введения программы. Многих подкупает сниженная ставка, и люди просто не замечают, как выросла общая стоимость квартир, - говорит директор по развитию агентства Homeapp Роман Мурадян.

В итоге получается, что рост цен на квартиры в 10-20% почти сводит на нет выгоду, которую дает льготная ипотека под 5-7% годовых. Покупка жилья для крымчан со средним уровнем заработка все также остается малодоступной.

СЧИТАЛКА «КП»

В новостройке за квартиру стоимостью 2 миллиона рублей в месяц нужно придется платить около 12 тысяч 722 рублей, при максимальном сроке кредитования в 25 лет. Переплата составит 1,8 миллиона.

На вторичке при такой же стоимости квартиры при первоначальном взносе в 200 тысяч, каждый месяц придется выкладывать 13 тысяч 893 рубля, учитывая, что срок выплат 25 лет. В таком случае сумма выплат составит чуть больше 4 миллионов.