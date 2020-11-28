Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 ноября: за сутки плюс 229 заболевших

Выздоровевших за весь период – 11317 человек Фото: Архив "КП"

На полуострове амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2053 человека, стационарное (covid и пневмония) - 2430, изолировано в обсерваторы – 33. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

С начала пандемии в Крыму выявлено 14915 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 11317.

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Данные Минздрава РК

На полуострове за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 229 человек. В 19 случаев болезнь протекала бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4548 человек.

Выздоровевших за весь период – 11317 человек.

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По состоянию на 27 ноября зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 16 человек госпитализированы в стационары, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от 2 лет до 91 года. С выздоровлением выписаны 70 человек.

Скончались двое мужчин в возрасте 68 и 75 лет.

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