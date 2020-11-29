Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 ноября: За сутки заболели 230 человек

В Севастополе за сутки выявили 62 новых случая.

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2181 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2467, изолировано в обсерваторы – 33, сообщает Минздрав Республики.

С начала пандемии в Крыму выявлено 15145 человек с Covid-19. Выписано с выздоровлением - 11406.

Минздрав Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще 230 человек.

При этом в 19 случаях у пациентов не было никаких симптомов болезни.

- Из общего количества заболевших 191 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За вчерашний день в Республике Крым протестировали 4687 человек.

С начала пандемии COVID-19 выздоровели 11406 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 28 ноября в Севастополе зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. Из них 9 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Заболевшие – люди в возрасте от года до 93 лет.

89 человек выписаны после выздоровления.

Скончались две женщины в возрасте 65 и 89, мужчина в возрасте 87 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50