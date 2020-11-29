Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 ноября: За сутки заболели 230 человек

В Севастополе за сутки выявили 62 новых случая.
В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2181 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2467, изолировано в обсерваторы – 33, сообщает Минздрав Республики.
С начала пандемии в Крыму выявлено 15145 человек с Covid-19. Выписано с выздоровлением - 11406.
Минздрав Крыма
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще 230 человек.
При этом в 19 случаях у пациентов не было никаких симптомов болезни.
- Из общего количества заболевших 191 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За вчерашний день в Республике Крым протестировали 4687 человек.
С начала пандемии COVID-19 выздоровели 11406 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
По состоянию на утро 28 ноября в Севастополе зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. Из них 9 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.
Заболевшие – люди в возрасте от года до 93 лет.
89 человек выписаны после выздоровления.
Скончались две женщины в возрасте 65 и 89, мужчина в возрасте 87 лет.
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