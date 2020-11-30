Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 ноября: За сутки заболело 227 человек

С начала пандемии на полуострове всего выявлено 15372 положительных на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму амбулаторное лечение проходят 2332 человека, стационарное - 2502, изолировано в обсерваторы – 47.

С начала пандемии на полуострове всего выявлено 15372 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением - 11422.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За прошедшие сутки коронавирусом заразилось 227 человек, из них 17 заболевших переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая – завозные из-за рубежа, - отметил глава республики Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 5582 человека. Выздоровевших за весь период – 11422 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 28 ноября в Севастополе зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. Из них 9 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Заболевшие – люди в возрасте от года до 93 лет.

89 человек выписаны после выздоровления.

Скончались две женщины в возрасте 65 и 89, мужчина в возрасте 87 лет.

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