Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 декабря: за сутки COVID-19 нашли у 214 человек

Количество заболевших COVID-19 в Крыму превысило 15 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Крыму лечение, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают 4 тысячи 914 человек. Из них амбулаторное лечение проходят 2 тысячи 313 человек, в региональных стационарах находятся 2 тысячи 528 человек. А число пациентов, изолированных в обсерватор, составило 73 человека.

За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заболело 15 тысяч 586 человек. Успешно побороло болезнь за тот же период 11 тысяч 609 человек, умерло же 293 COVID-положительных пациента.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зафиксировали 214 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 18 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших в больницу за медпомощью самостоятельно обратилось 135 человек. Еще 78 выявили среди контактировавших с ранее зараженными. Последний COVID-положительный приехал из-за границы.

За сутки в региональных лабораториях на новую коронавирусную инфекцию проверили 1024 человека.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 1 декабря подтвердили 62 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 6 человек увезли в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Остальные же находятся на амбулаторном лечении.

- Заболевшие – люди в возрасте от одного года до 82 лет. 107 человек выписаны после выздоровления. Скончались двое мужчин в возрасте 68 и 72 лет и 90-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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