Крупнейший крымский банк вошел в пятерку финучреждений России по эффективности открытия счетов для бизнеса

Предприниматели могут выбрать в РНКБ наиболее подходящий тарифный план для оформления расходного кассового ордера Фото: Надежда ДАЦЮК

Крымский банк РНКБ стал одним из пяти банков России по показателям эффективности открытия расчетно-кассового обслуживания для бизнеса. Такие данные приводит консалтинговое агентство Markswebb, проводившее исследование на протяжении 2020 года.

Так, в агентстве отмечают, что опыт большинства предпринимателей на рынке формируют банки, занявшие с 3 по 8 место. В Markswebb также обратили внимание, что оформление расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей в РНКБ Банке происходит логично и просто: «минимум вопросов клиенту, не нужно долго ждать».

Предприниматели могут выбрать в РНКБ наиболее подходящий тарифный план для оформления расходного кассового ордера. Цена обслуживания зависит от объема и набора услуг. Для начинающих бизнесменов предусмотрены пакеты услуг «Комфортный» и «Безналичный» на льготных условиях. Их можно оформить до 31 января 2021 года. При тарифе «Комфортный» предприниматель сэкономит 2097 рублей, при «Безналичном» - 4 500 рублей. По данным РНКБ, договор на специальных условиях уже оформили больше 7 тысяч предпринимателей и организаций.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договор, получают в виде бонуса набор услуг: обслуживание корпоративной карты в течение первого года, внутрибанковские переводы, проведение налоговых и бюджетных платежей, системы «РНКБ Online» и «IBank2», мобильное приложение и sms-сервис.

Чтобы оформить заявку на открытие расчетно-кассового обслуживания, не обязательно посещать офис банка. Для того, чтобы сделать это дистанционно, бизнесмену нужно заполнить анкету в личном кабинете и загрузить небольшой пакет документов.

С начала 2020 года в РНКБ было открыто примерно 17 тысяч расчетных счетов; 60% из них предприниматели оформили через личный кабинет.

- Ещё пять лет назад РНКБ занимал одно из последних мест в данном рейтинге, а сегодня мы вошли в топ-5 и планируем не останавливаться на достигнутом, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. - Наш банк активно развивает цифровые сервисы и современные инструменты для комфортного открытия и ведения бизнеса. Именно поэтому РНКБ на протяжении последнего года интегрирует расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в онлайн-формат и предоставляет спектр возможностей по упрощенному оформлению услуги в дистанционном режиме.