Массовая вакцинация от Covid-19 в Крыму намечена на начало 2021 года

Вакцинация групп риска начнется в начале 2021 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Крыму намечена на начало года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Как только какие-то квоты будут определены по Республике Крым, мы, в первую очередь, вакцинируем специалистов, которые работают на передовой - медицинские работники, Роспотребнадзор, педагоги, технические службы, кто работает с ковидными и имеют риск заражения, - заявил он во время оперативного штаба. - Дальше уже будет массовая вакцинация. Посмотрим, какой объем вакцины мы получим. Думаю, что все это будет в январе, не раньше. Подготовительную работу ведем.

Как сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму Василий Климов, эффективность отечественной вакцины «Спутник V» выше 92%. Для проведения массовой вакцинации в регионе определяют пункты введения препарата.

- Прорабатывается логистика и места, где будут вакцинироваться наши граждане. Я считаю, что это будет одним из элементов, сдерживающих распространение новой коронавирусной инфекции. Совместно с Минздравом мы отрабатываем всю логистику, - отметил Климов.

Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Крым в сентябре. Прививку сделали 17 медицинским работникам инфекционного госпиталя, развернутого на базе Симферопольской больницы №7. В данный момент препарат получили более 50 медиков, которые непосредственно контактируют с инфицированными пациентами.

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