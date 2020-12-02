Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 декабря: 233 новых случая за сутки

Шесть человек скончалось от ковида за сутки. Фото: Архив "КП".
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от ковида проходят 2 тысячи 271 человек, стационарное - 2 тысячи 546, изолировано в обсерваторы - 84 человека.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
За прошедшие сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразилось 233 человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
- За 1 декабря на территории республики зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания, - написал Аксенов в своих социальных сетях.
По его данным, из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего с начала года в Крыму коронавирус подтвержден у 15 тысяч 819 человек. Выздоровевших за весь период - 11 тысяч 907 человек.
За минувшие сутки в Крыму от ковида скончались еще 6 пациентов, сообщили в Минздраве республики. Общее количество летальных случаев в Крыму с начала пандемии - 299.
Данные Минздрава РК.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за сутки выявлена у 69 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 4 477.
За сутки скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, общее количество летальных случаев в городе составило 126.
С начала пандемии выздоровели уже 4 тысячи человек, из них 104 - за последние 24 часа.
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